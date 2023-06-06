Пензенцы требуют привлечь к ответственности родителей подростка, напавшего на пенсионера

Кадр из видео

Как отметил подписчик группы «Пенза Новости», загрузивший видео, пожилой мужчина, проходя мимо группы подростков, сделал им замечание: несовершеннолетние громко сквернословили.

Один из них отреагировал на его слова тем, что плюнул в сторону мужчины, потом набросился на старика с кулаками, а позже и вовсе начал пинать его ногой. Друзья подростка все это снимали на камеру, и именно этот ролик каким-то образом позже попал в сеть.

Как рассказал автор поста, инцидент произошел рядом с пензенской школой №63. Самое ужасное, что никто из прохожих не пришел на помощь пожилому мужчине.

В комментариях под видео некоторые жители города заявили, что подросток обязан понести наказание за случившееся. Другие же призвали найти и привлечь к ответственности его родителей.

Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало.