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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:46

Пензенцы требуют привлечь к ответственности родителей подростка, напавшего на пенсионера

Видео, опубликованное в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте», вызвало резонанс
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Кадр из видео

Кадр из видео

Как отметил подписчик группы «Пенза Новости», загрузивший видео, пожилой мужчина, проходя мимо группы подростков, сделал им замечание: несовершеннолетние громко сквернословили.

Один из них отреагировал на его слова тем, что плюнул в сторону мужчины, потом набросился на старика с кулаками, а позже и вовсе начал пинать его ногой. Друзья подростка все это снимали на камеру, и именно этот ролик каким-то образом позже попал в сеть.

Как рассказал автор поста, инцидент произошел рядом с пензенской школой №63. Самое ужасное, что никто из прохожих не пришел на помощь пожилому мужчине.

В комментариях под видео некоторые жители города заявили, что подросток обязан понести наказание за случившееся. Другие же призвали найти и привлечь к ответственности его родителей.

Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало.