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НовостиОбщество6 июня 2023 10:37

Прокуратура Пензенской области проводит проверку по факту отравления нескольких жителей алкоголем

Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Напоминаем вам, что 2 и 3 июня двое жительниц Бессоновского района и одна жительница Пензы (в их числе – две 17-летние) приобрели в магазине и употребили спиртосодержащий напиток – предположительно, сидр. Им стало плохо, и вскоре их госпитализировали с признаками отправления.

По факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли из пензенских магазинов уже более 1700 литров спиртного.

Расследование уголовного дела взято руководством прокуратуры Пензенской области на контроль.