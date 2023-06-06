Прокуратура Пензенской области проводит проверку по факту отравления нескольких жителей алкоголем

Фото: Олег УКЛАДОВ

Напоминаем вам, что 2 и 3 июня двое жительниц Бессоновского района и одна жительница Пензы (в их числе – две 17-летние) приобрели в магазине и употребили спиртосодержащий напиток – предположительно, сидр. Им стало плохо, и вскоре их госпитализировали с признаками отправления.

По факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли из пензенских магазинов уже более 1700 литров спиртного.

Расследование уголовного дела взято руководством прокуратуры Пензенской области на контроль.