Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 июня 2023 10:00

В Пензе сегодня стартовало первенство России по прыжкам в воду

Соревнования юных спортсменов от 8 до 13 лет пройдут во дворце спорта «Буртасы» с 6 по 11 июня 2023 года
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минспорта, за медали будут бороться самые юные спортсмены из 14 регионов России и Республики Беларусь - около 250 участники от 8 до 13 лет. В их числе 17 девочек и 12 мальчиков Пензенской области - воспитанников областной Спортивной школы водных видов спорта. Соревнования стартуют в 9:30 часов каждый день.

Онлайн трансляция соревнований будет доступна по ссылке https://vk.com/video-207537827_456239081