В Пензе сегодня стартовало первенство России по прыжкам в воду

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минспорта, за медали будут бороться самые юные спортсмены из 14 регионов России и Республики Беларусь - около 250 участники от 8 до 13 лет. В их числе 17 девочек и 12 мальчиков Пензенской области - воспитанников областной Спортивной школы водных видов спорта. Соревнования стартуют в 9:30 часов каждый день.

Онлайн трансляция соревнований будет доступна по ссылке https://vk.com/video-207537827_456239081