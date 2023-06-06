В администрации Пензы обсудили вопросы сохранения мозаичных панно в городе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По поручению градоначальника Александра Басенко представители рабочей группы подготовят уведомления для собственников зданий, на которых расположены такие панно. Они должны будут принять меры для поддержания сохранности мозаик.

Кроме того, панно, расположенные на фасадах жилых домов, планируется включить в план капремонта.

- Для этого необходимо провести обследование и процедуру признания панно частью МКД, - подчеркнул глава города. - Что касается собственности муниципалитета, нужно разработать план действий для приведения в порядок наших объектов.