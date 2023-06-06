В Пензенской области до пяти лет лишения свободы грозит 24-летнему парню за угон трактора

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ОМВД России по Лопатинскому району обратился местный житель 1961 года рождения. Он рассказал, что неизвестное лицо совершило угон принадлежащего ему трактора, припаркованного около дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления.

Им оказался сосед заявителя - мужчина 1999 года рождения, отмечает пресс-служба УМВД региона.

Гражданин вину свою признал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.