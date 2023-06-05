В Пензе стартовали продажи нового корпуса ЖК «8 Марта»

Фото: Пресс-служба компании

Продажи в новом, четвертом корпусе ЖК «8 Марта» открылись. И сейчас у клиентов холдинга «Термодом» самый широкий выбор планировок. В доме есть классические квартиры, с изолированными комнатами. И квартиры евроформата, с просторной кухней-гостиной, где можно собираться всей семьей. Лоджии тоже двух видов – классические и с панорамным остеклением.

Корпус № 4 – это кирпичный дом, в котором все продумано в лучших традициях холдинга:

- лапомойки и колясочные в холле.

- центр добрососедства и кладовые для жителей на - 1 этаже.

- квартиры с предчистовой отделкой

- двор с современным оборудованием и благоустройством

И по традиции же – на старте продаж цены минимальные. Звоните скорее! Телефон 23-55-55.

Застройщик – ООО СЗ «Термодом», проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.