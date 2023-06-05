600 жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей с конца марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем вам, что в этом в году первые случаи нападения клещей на людей были зарегистрированы раньше обычного. Специалисты связывают это с резким потеплением.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, на 1 июня были исследованы 546 клеща, которых сняли с людей. В 90 из них обнаружены возбудители боррелиоза.

С начала года в регионе подтвердились девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: семь – в Пензе, и по одному – в Кузнецком и Шемышейском районах.

КСТАТИ

Напоминаем вам, что в нашем регионе прием клещей для исследования осуществляют лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» по следующим адресам:

- ул. Маршала Крылова, дом 3 , тел. 8 (8412) 68-87-76, 68-88-51. Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по субботам с 08:30 до 13:00;

- 4-й проезд Терновского, дом 3. тел.8 (8412) 36-33-12, 36-33-13. Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).