Пропавшего жителя Ульяновска ищут в Саранске

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, ночью 4 июня Иван Титов 1996 года рождения находился в районе остановки «Дачная» на Ключаревском шоссе в Саранске. В какой-то момент мужчина ушел в лес и пропал.

Ему на вид около 25-30 лет, рост выше среднего, телосложение плотное. У Ивана короткие русые волосы и светло-карие глаза. Мужчина был одет в черную кепку, бежевую толстовку, бежевые шорты, черные шлепанцы. Особые приметы: на обеих руках имеет татуировки.

Информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 8 (8342) 29-90-39, 29-90-23, 8 (999) 778-1881 или 102 (02).