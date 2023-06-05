Лесные хозяйства Пензенской области получили 20 спецмашин

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, сегодня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды.

«Россия славится природным богатством, в частности, лесами, которые важно ценить и оберегать. Наш регион, разумеется, не исключение», - подчеркнул глава региона.

Среди поступивших в распоряжение лесных хозяйств машин есть УАЗ «Патриот», грузовые авто, оборудованные техникой для тушения лесных пожаров, мотоциклы. Все это поможет лесникам оперативнее пресекать правонарушения и ЧП в лесных массивах.