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НовостиОбщество5 июня 2023 10:36

Лесные хозяйства Пензенской области получили 20 спецмашин

Техника была закуплена в рамках реализации нацпроекта «Экология»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, сегодня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды.

«Россия славится природным богатством, в частности, лесами, которые важно ценить и оберегать. Наш регион, разумеется, не исключение», - подчеркнул глава региона.

Среди поступивших в распоряжение лесных хозяйств машин есть УАЗ «Патриот», грузовые авто, оборудованные техникой для тушения лесных пожаров, мотоциклы. Все это поможет лесникам оперативнее пресекать правонарушения и ЧП в лесных массивах.