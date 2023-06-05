В Пензе суд рассмотрит дело мошенников из Пензенской, Ульяновской и Брянской областей

Прокуратура Пензенской области направила в суд уголовное дело в отношении 9 жителей Пензенской, Ульяновской и Брянской областей в возрасте от 22 до 56 лет.

Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном размере).

Как уточняет пресс-служба ведомства, в период с марта 2021 г. по май 2022 г. участники преступной группы совершили 128 эпизодов мошенничества в отношении престарелых жителей г. Пензы.

Они навязывали оказание по завышенной стоимости услуг по очистке вентиляционных каналов в жилых помещениях, которые оказываются уполномоченной на обслуживание многоквартирного дома организацией и входят в стоимость ее работы.

Для своей деятельности злоумышленники выбирали многоквартирные дома старой постройки, где была выше вероятность проживания престарелых граждан.

С целью получения согласия пользователей жилых помещений на оказание и оплату навязываемых услуг визитеры сообщали заведомо ложную информацию о вероятности взрыва или образовании плесени в жилом помещении, приобретении болезней дыхательных путей с последующей смертью, а также административном штрафе в случае их отказа.

Общая сумма полученных злоумышленниками денежных средств превысила 850 тыс. рублей.

Один из признавших вину обвиняемых возместил причиненный им потерпевшим ущерб в сумме 33 тыс. рублей.

Ранее соучастники преступной группы, один из которых судим за мошенничество, занимались аналогичными действиями в другом регионе, однако после начала процессуальных проверок их деятельности перебрались в г. Пензу.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы.