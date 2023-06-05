Глава Пензенской области рассмотрел вопросы развития и безопасности предприятий ВПК

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С выездом на предприятия комплекса Глава Пензенской области обсудил с их руководством вопросы развития, обеспечения безопасности важных объектов.

Губернатор отметил необходимость дополнительных мер безопасности в связи с ситуацией, складывающейся относительно массового применения беспилотных летательных аппаратов. «Прошу спланировать и провести комплекс практических тренировок сил и средств, используемых критически важными объектами», - распорядился Олег Мельниченко.

«УМВД и Росгвардию прошу выделить на предприятия сотрудников, имеющих опыт эксплуатации изделий и комплексов, для обучения и оказания практической помощи», - дополнил он.