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НовостиОбщество5 июня 2023 5:39

Глава Пензенской области рассмотрел вопросы развития и безопасности предприятий ВПК

Заседание оперативного штаба Олег Мельниченко провёл с участием промышленников региона
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С выездом на предприятия комплекса Глава Пензенской области обсудил с их руководством вопросы развития, обеспечения безопасности важных объектов.

Губернатор отметил необходимость дополнительных мер безопасности в связи с ситуацией, складывающейся относительно массового применения беспилотных летательных аппаратов. «Прошу спланировать и провести комплекс практических тренировок сил и средств, используемых критически важными объектами», - распорядился Олег Мельниченко.

«УМВД и Росгвардию прошу выделить на предприятия сотрудников, имеющих опыт эксплуатации изделий и комплексов, для обучения и оказания практической помощи», - дополнил он.