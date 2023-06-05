За убийство подруги своей сожительницы под стражу заключен 68-летний житель Сурска

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Через некоторое время сожительница ушла спать в другую комнату.

Двое на кухне продолжили употреблять алкоголь. В ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес женщине ножом удар в шею и отправился спать.

Позднее, обнаружив тело подруги, сожительница вызвала «скорую». Медработники констатировали смерть женщины от острой кровопотери.

По факту убийства 66-летней женщины Городищенском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

68-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, отмечает пресс-служба СК региона. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Предполагаемое орудие убийства – нож изъят в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз.