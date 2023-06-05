Минобороны заявило о масштабном наступлении ВСУ в ДНР

Как отмечает Минобороны РФ, всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника», - говорится в сообщении ведомства.

В МО добавили, что целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, однако своих задач ВСУ не достигли.

«В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении», - уточнили в Минобороны.