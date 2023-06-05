СК Республики Мордовия предупреждает об опасности

Фото: Пресс-служба регионального СК

Незнание или игнорирование правил поведения в различных ситуациях может привести к трагическим последствиям.

Следственное управление СК РФ по Республике Мордовия призывает родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра.

Пресс-служба регионального СК приводит основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: оборудуйте их специальными устройствами, блокирующими открывание окна;

- нельзя разрешать своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений;

- отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

- если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

Помните, что дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

Не проходите мимо, если вы видите ребенка одного возле раскрытого окна, сообщите об этом в правоохранительные органы.

Сообщить о любых фактах оставления детей в опасности и нахождении в трудной жизненной ситуации можно по телефонной линии Следственного управления «Ребенок в опасности» - 8-800-200-19-13 или 123 (для звонков с мобильных телефонов по Республике Мордовия).