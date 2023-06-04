Пензенские полицейские задержали мужчину, который вынес из магазина 12 флаконов парфюма

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области, в июле прошлого года неизвестный ограбил парфюмерный магазин. В объектив камеры наблюдения попали действия одного из покупателей: мужчина взял с прилавка несколько флаконов с парфюмом, положил их в сумку и вышел.

Кроме того, было установлено, что в течение часа гражданин побывал в магазине трижды, каждый раз уходя с неоплаченным товаром. Таким образом ему удалось украсть 12 флаконов стоимостью более 34 тысяч рублей.

Полицейские установили личность мужчины: злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний житель Республики Татарстан. Он был задержан. Отпираться мужчина не стал и заявил, что украденное продал, а деньги потратил.

Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.