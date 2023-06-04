Военный эксперт призвал раздать антидроновые ружья жителям Белгородской области

Местные жители сами в этом заинтересованы. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Давайте проведём учения, подготовим несколько манёвренных групп в том же Шебекине, три-четыре группы, которые вооружены антидроновым оружием. Они будут сажать этих негодяев.

Многие говорят: «Ой, как это так!» Главное, не бояться, наши люди - хорошие. Они всегда выполнят задачу, которая перед ними стоит и в которой они заинтересованы».

Военный эксперт отметил, что для борьбы с беспилотниками ВСУ следует устанавливать дополнительные средства защиты. Это сетки-рабицы, специальные козырьки, которые мешают дронам, пояснил Матвийчук.

Накануне житель Севастополя сбил палкой квадрокоптер, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Михаила Развозжаева. Беспилотник не нёс взрывчатку, он был оборудован камерой. Полёты БПЛА в городе запрещены. Оперативные службы выясняют, кто запустил дрон.