Артём Здунов поручил разработать стратегию водопользования

Стратегия должна быть направлена на сохранение ресурсов, решение проблем загрязнения воды, модернизацию систем водоснабжения и очистки.

В совещании приняли участие члены республиканского кабинета министров, руководство городского округа Саранск, Роспотребнадзора, представители экспертного сообщества, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

«Давайте посмотрим, какие мероприятия мы должны провести, сколько у нас разведанных запасов, какого они качества, при необходимости будем проводить дополнительные исследования и строительство новых скважин», - сказал Артём Здунов.

Как доложил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Адель Галиуллин, запасы подземных вод в республике хорошо исследованы - по этому показателю регион входит в число лидеров в стране. В настоящее время в Мордовии разведаны эксплуатационные запасы 139 участков месторождений пресных подземных вод, из них сейчас эксплуатируется 99 участков.

Как отметила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова, качество питьевой воды в республике хорошее. Артезианская вода в некоторых районах полностью соответствуют всем требованиям СанПиН, в других есть отклонения по содержанию железа и фтора, но эта проблема решается установкой систем очистки.

«В стратегии необходимо обратить внимание на качество воды, ее очистку, состояние водопроводных сетей, потому что зачастую вода у нас чистая, а водопроводные системы резко меняют ее качество", - сказал Артём Здунов.

Также Глава Мордовии отметил необходимость программы восстановления и благоустройства родников.

«Здесь нужно начать с инвентаризации - знать, сколько у нас родников, какого качества в них вода, как они обустроены для использования».

Главное, как подчеркнул на совещании Глава Мордовии, - это укрепить безопасность водных ресурсов региона, обеспечить экологический баланс в долгосрочной перспективе, обеспечить жителей республики качественной питьевой водой.

Разработкой стратегии займется Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.