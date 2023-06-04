Стали известны сроки проведения в Пензенской области юнармейских сборов ПФО «Гвардеец-23»

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области.

Положение о проведении мероприятия опубликовано на официальном сайте полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе (http://pfo.gov.ru/projects/guardsman/).

Традиционно оборонно-спортивный лагерь будет развернут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева с 1 по 17 августа, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Участниками сборов станут юноши - ученики 9-10 классов из всех 14 субъектов, входящих в состав ПФО. Это учащиеся кадетских классов, кадетских школ-интернатов, кадетских корпусов, воспитанники военно-патриотических молодёжных объединений, клубов, а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В ходе более чем двухнедельной смены гвардейцы, прошедшие предварительный отбор в своих регионах, будут погружаться в условия, приближенные к реальной жизни и быту солдат современных Вооруженных сил России.

Молодых людей ждут занятия по огневой и начальной военной подготовке (с полевым выходом), истории Отечества, современной тактике и методам ведения военных действий, а также соревнования по спортивным и военно-прикладным дисциплинам (мини-футбол, волейбол, баскетбол, пейнтбол, спортивное ориентирование, дартс, стрельба из пневматической винтовки).

По итогам соревнований будут определены лучшие команды, а все участники сборов получат памятные призы.

СПРАВКА «КП»:

Военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» проводятся с 2013 года при поддержке полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе и Правительства Пензенской области с целью развития творческого потенциала молодёжи, укрепления здоровья, воспитания патриотизма, приобретения начальных знаний в области обороны государства, подготовки к военной службе, а также эффективной социальной адаптации подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.