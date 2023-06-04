В Пензе заключен под стражу мужчина, избивший свою 74-летнюю мать

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, 24 мая 2023 года обвиняемый находился со своей матерью по месту жительства и употреблял алкогольные напитки. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений злоумышленник нанес матери несколько ударов по груди и голове.

После этого он безуспешно оказывал ей медицинскую помощь. В скорую медицинскую помощь не обращался. Испугавшись, мужчина ушел из дома.

25 мая тело потерпевшей было обнаружено соседями. 74-летняя женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки.

45-летний житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.