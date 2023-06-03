Участниками велопарада в Пензе стали 360 человек

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Участников парада поприветствовал заместитель министра физической культуры и спорта области Эдуард Копылов, пожелав им удачного старта. Велосипедисты преодолели больше четырех километров. После окончания парада каждый из них получил диплом участника.

Кроме того, некоторых велосипедистов отметили в различных номинациях:

- Владимир Басалаев и Ольга Казаченко признаны самыми старшими по возрасту участниками;

- Данил Егунов и Дарья Редькина стали самыми младшими;

- за креативный костюм был отмечен Ярослав Бубнов;

- самым креативным велосипедом был признан транспорт Александры Кубашевской.