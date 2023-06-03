В Саранске появился арт-объект, посвященный теме пропажи детей

Фото: Сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Мордовия» в социальной сети

Новый арт-объект появился в городе благодаря поисковому отряду «ЛизаАлерт». Создание было приурочено ко Дню пропавших детей и Дню защиты детей.

Инсталляция в виде огромных песочных часов, в которых, словно в клетку, заключена маленькая девочка, призвана напомнить жителям и гостям города, что время – это самый драгоценный ресурс во время поиска пропавших детей.

Подростки и, уж тем более, малыши, оказавшись вдали от дома, чаще всего не способны защитить себя от холода, справиться с голодом и паникой. Час промедления, начатые чуть позже поиски могут обернуться катастрофой: увы, таких случаев уже произошло немало.

Представители отряда верят, что их инсталляция привлечет внимание к проблеме пропажи детей и сложности их поисков.

Арт-объект расположен в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.