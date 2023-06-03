Пензенцы приступили к ремонту дороги, связывающей Токмак и Пологи

Фото: Telegram-канал областного правительства

Как сообщается в Telegram-канале областного правительства, в порядок планируется привести дорогу протяженностью почти 13 километров. Содействие пензенским дорожникам оказывают военные: совместными усилиями ремонт сделают за две недели.

Работы находятся на личном контроле губернатора Олега Мельниченко. О ходе ремонта ему ежедневно докладывают полномочный представитель губернатора Пензенской области Александр Плотников и руководитель делегации региона Виктор Кувайцев.