В Мордовии перед судом предстанет мошенник из города Алексин Тульской области

Как уточнила пресс-служба МВД Республики Мордовия, в ноябре прошлого года на одном из сайтов обвиняемый разместил информацию о продаже монет номиналом 1 копейка 1817 года, которых на самом деле у него не было. В объявлении он указал о наличии 1852 монет, приложив скопированные из интернета фотографии.

25 ноября по телефону с ним связался житель Краснослободского района, который сообщил, что готов приобрести всю коллекцию. Не подозревая обмана, коллекционер перечислил продавцу 30 300 рублей. После чего абонентский номер мошенника стал недоступен. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

В марте текущего года сотрудники уголовного розыска ММО МВД России «Краснослободский» задержали подозреваемого по месту жительства в городе Алексин, и он был доставлен в Мордовию. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.