В Пензе суд рассмотрит дело крановщика, допустившего падение башенного крана

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нарушение правил безопасности привело к падению крана на пост охраны и гибель находившегося там охранника.

ООО «СМЦ» был причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению машиниста башенного крана ООО «РентТехСервис» в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.