Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2023 5:26

В Пензе суд рассмотрит дело крановщика, допустившего падение башенного крана

Вечером 27 июня 2022 года он, не закрепив кран противоугонными захватами за рельсы кранового пути, покинул стройплощадку
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нарушение правил безопасности привело к падению крана на пост охраны и гибель находившегося там охранника.

ООО «СМЦ» был причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению машиниста башенного крана ООО «РентТехСервис» в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.