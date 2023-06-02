Вадим Супиков прокомментировал итоги LXVIII заседания Ассоциации законодательных органов ПФО

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области отметил, что в рамках рабочего визита в Пермь законодатели посетили ряд местных предприятий, выпускающих продукцию для оборонного комплекса.

Позже, на пленарном заседании Вадим Супиков рассказал об успехах региональных промышленников, которые конкурируют с западными производителями в станкостроении, изготовлении биомедицинских изделий, оборонном секторе.

Парламентарии не только обменялись информацией о достигнутых успехах, но и обсудили существующие проблемы, общие для всех субъектов ПФО и страны в целом.

- Что касается развития сельской инфраструктуры, в наших общих интересах создавать такие условия жизни на селе, которые не уступали бы городским по уровню комфорта, доступности больниц, школ, детских садов, возможности найти работу с высокой зарплатой. Тогда в селах будет оставаться молодежь, новый импульс получит сельское хозяйство — стратегический сектор экономики страны. Отмечу, председатель Госсобрания Республики Мордовия Владимир Васильевич Чибиркин в своем докладе в качестве положительного примера привел программу строительства жилья и социальных объектов в рамках реализации инвестиционных проектов в Пензенской области, – акцентировал спикер.