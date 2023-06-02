Пенсионерка из Пензы перечислила мошеннице более 200 тысяч рублей

Пензячка 1954 года рождения стала жертвой стандартной схемы мошенничества: ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница сообщила пенсионерке, что кто-то пытается оформить на нее кредит, и начала убеждать: надо как можно быстрее перевести все накопления на безопасный счет.

Женщина доверилась и через банкомат перечислила по указанным «сотрудницей органов» реквизитам 217 тысяч рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули.

По факту возбуждено уголовное дело.