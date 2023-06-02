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НовостиПроисшествия2 июня 2023 7:09

Пензенец избил напарника, а после сбежал с места драки

Но далеко уйти он не успел
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Патруль Росгвардии во время дежурства сегодня утром получил сообщение о том. Что на улице Чаадаева в Пензе дерутся двое мужчин. Приехав на место, правоохранители застали лишь одного из них.

Как удалось выяснить, неприязнь между двумя пензенцами возникла из-за рабочих вопросов. Один обвинил напарника в чем-то, конфликт быстро набрал обороты, и в итоге мужчина 1986 года рождения избил оппонента, а после сел в машину и уехал.

Росгвардейцы начали поиски и скоро обнаружили искомый автомобиль на улице Чкалова. Водитель был задержан и передан в руки полиции.