В Саранске следователи СК выясняют причины смерти мужчины после проведенной операции

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Как отмечает пресс-служба СК региона, после ухудшения состояния пациента его доставили в одну из городских больниц, где он скончался.
Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия организована процессуальная проверка по факту смерти 37-летнего жителя Саранска.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.