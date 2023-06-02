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НовостиПроисшествия2 июня 2023 5:46

В Саранске следователи СК выясняют причины смерти мужчины после проведенной операции

24 мая в частной клинике 37-летнему жителю Саранска сделали операцию в области носа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба СК региона, после ухудшения состояния пациента его доставили в одну из городских больниц, где он скончался.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия организована процессуальная проверка по факту смерти 37-летнего жителя Саранска.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.