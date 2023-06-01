В Пензе открылась конференция «Актуальные проблемы станкостроения-2023»

Торжественное открытие конференции состоялось сегодня. Участников поприветствовал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, напомнивший присутствующим, что еще 15 лет назад отрасль станкостроения в нашем регионе не была никем представлена, а сегодня здесь существует целый станкостроительный кластер.

- Развитие внутриобластной кооперации создало благоприятные условия для формирования промышленного кластера. В прошлом году объединение было зарегистрировано в Минпромторге России, - отметил он.

Конференция будет продолжаться три дня. В ходе нее ученые из различных регионов представят свои наработки и идеи и обменяются опытом.

Кроме того, для гостей организуют экскурсии.