Спортсмены Пензенской области завоевали медали в состязаниях по перетягиванию каната!

Фото предоставлено Федерацией Пензенской области по перетягиванию каната

По информации президента Федерации Пензенской области по перетягиванию каната Вениамина Африканова, Всероссийские соревнования, посвященные памяти Героя СССР и Героя России Николая Майданова, и Международные соревнования «Содружество» прошли 20-21 мая в Санкт-Петербурге.

Мероприятия собрали более 300 участников со всего мира!

На Всероссийских соревнованиях пензенские спортсмены завоевали серебряные медали:

«вес группы 680 кг» (мужчины); «вес смешанной группы - 580 кг» (4 мужчины, 4 женщины).

Международные соревнования «Содружество» принесли нам:

«золото» - «вес смешанной группы - 580 кг» (4 мужчины, 4 женщины); «серебро» - «вес группы 680 кг» (мужчины).

Поздравляем сборную команду Пензенской области и желаем дальнейших побед.