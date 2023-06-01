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НовостиСпорт1 июня 2023 14:57

Спортсмены Пензенской области завоевали медали в состязаниях по перетягиванию каната!

Пусть с запозданием, но «Комсомолка» сообщает о блестящих результатах выступлений наших парней и девушек 20-21 мая
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено Федерацией Пензенской области по перетягиванию каната

Фото предоставлено Федерацией Пензенской области по перетягиванию каната

По информации президента Федерации Пензенской области по перетягиванию каната Вениамина Африканова, Всероссийские соревнования, посвященные памяти Героя СССР и Героя России Николая Майданова, и Международные соревнования «Содружество» прошли 20-21 мая в Санкт-Петербурге.

Мероприятия собрали более 300 участников со всего мира!

На Всероссийских соревнованиях пензенские спортсмены завоевали серебряные медали:

«вес группы 680 кг» (мужчины); «вес смешанной группы - 580 кг» (4 мужчины, 4 женщины).

Международные соревнования «Содружество» принесли нам:

«золото» - «вес смешанной группы - 580 кг» (4 мужчины, 4 женщины); «серебро» - «вес группы 680 кг» (мужчины).

Поздравляем сборную команду Пензенской области и желаем дальнейших побед.