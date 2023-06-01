Женщина-водитель сбила двух подростков на проспекте Победы в Пензе

Фото: Сергей ГАПОН

Как рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД РФ по Пензенской области, женщина 1980 года рождения была за рулем машины «Huyndai».

В какой-то момент перед автомобилем оказались двое подростков: мальчик 2011 года рождения и девочка 2010 года рождения. Водитель не успела остановиться до столкновения с ними.

В результате аварии мальчик пострадал сильнее и был госпитализирован. Девочка после осмотра врачом отпущена домой.

По факту проводится проверка.