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НовостиПроисшествия1 июня 2023 11:57

Женщина-водитель сбила двух подростков на проспекте Победы в Пензе

ДТП произошло в среду, 31 мая, в 15:45 возле дома №30
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Сергей ГАПОН

Как рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД РФ по Пензенской области, женщина 1980 года рождения была за рулем машины «Huyndai».

В какой-то момент перед автомобилем оказались двое подростков: мальчик 2011 года рождения и девочка 2010 года рождения. Водитель не успела остановиться до столкновения с ними.

В результате аварии мальчик пострадал сильнее и был госпитализирован. Девочка после осмотра врачом отпущена домой.

По факту проводится проверка.