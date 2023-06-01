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НовостиОбщество1 июня 2023 11:34

Олег Мельниченко провел заседание оперативного штаба с участием промышленников региона

Главной темой разговора стала необходимость дополнительных мер безопасности из-за массового применения беспилотников
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ранее глава региона посетил областные предприятия, входящие в систему отечественного военно-промышленного комплекса и обсудил с их руководством вопросы развития, а также меры безопасности, которые необходимо принять на случай возникновения ЧС.

Олег Мельниченко поручил спланировать и провести комплекс тренировок сил и средств.

- УМВД и Росгвардию прошу выделить на предприятия сотрудников для обучения и оказания практической помощи, - дополнил он.