Пензенские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В Пензе их встречали коллеги, а также родные и близкие.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поприветствовал подчиненных и поблагодарил их за достойную службу:

- Очень рад, что вы все вернулись здоровые, получили бесценный опыт и дополнительную подготовку, которые передадите своим пензенским товарищам по службе.

Отличившимся в командировке правоохранителям были вручены грамоты и нагрудные знаки. Теперь их ждет небольшой отпуск, после которого они приступят к работе в своих подразделениях.