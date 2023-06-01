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НовостиОбщество1 июня 2023 6:31

Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Международным днем защиты детей

Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Детство – прекрасная и неповторимая пора в жизни человека. Задача взрослых – сделать детство каждого юного гражданина нашей страны безоблачным и счастливым.

В нашей стране государство во главе с Президентом уделяет первостепенное внимание достойной жизни и полноценному развитию каждого ребенка.

Сегодня в Пензенской области строятся и обновляются школы и детские сады. Создаются условия для дополнительного образования детей, для занятий спортом и качественного отдыха.

Нам предстоит еще очень много сделать для благополучия детей, для их образования, воспитания, создания достойного будущего. И эту работу мы продолжим.

Желаю всем юным пензенцам, их родителям, воспитателям и наставникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов и незабываемого, веселого лета!