В Пензенской области впервые дали старт «Марафону плетения сетей»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Впервые маскировочные полотна, очень необходимые на передовой, будут плести на скорость.

«Сети нужны хотя бы для того, чтобы самое элементарное - блиндаж покрыть, чтобы укрытие меньше было видно. Маскировка превыше всего!», - поделился во время отпуска боец СВО с позывным «Золотой», которого в Пензе знают как артиста ансамбля «Казачья застава» (ГАУК ПО «Пензаконцерт»). Старт соревнованию символично дали 31 мая, накануне Дня защиты детей, чтобы напомнить землякам, что военнослужащие - взрослые и крепкие мужчины - остаются детьми для своих матерей и являются сыновьями своей страны.

По информации пресс-службы регионального министерства культуры и туризма, работники культуры осуществили сбор денежных средств для приобретения сетевого полотна (основы для плетения) - активисты пензенского гуманитарного движения «Мастерская маскировки. Пенза» закупили 1800 кв.м. материала (это 100 сетей размером 3 на 6 метров). Итоги марафона подведут 12 июня, в День России.

Как отметила директор Центра культурного развития «Дом офицеров» Татьяна Юрина, важно участие в «Марафоне плетения сетей» и жителей региона, которые придут в учреждения культуры и присоединятся к общему делу.

Одним из первых в день старта марафона свои вклад внес журналист медиахолдинга «Экспресс» Павел Лютов. В Пензе сети плетут в фойе Центра культурного развития «Дом офицеров» и в киноконцертного зала «Пенза».