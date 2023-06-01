17-летний пензенец избил палкой 48-летнего обидчика матери своего товарища

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью мужчины (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) в следственном отделе по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, вечером 20 апреля 2023 года 17-летний житель Пензы по просьбе своего товарища решил выяснить отношения с обидчиком матери друга.

В указанное время несовершеннолетний зашел в квартиру, где находился потерпевший со своей знакомой. В ходе конфликта молодой человек нанес деревянной палкой удары в область головы и рук потерпевшего, после чего покинул квартиру.

Пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями, квалифицируемыми как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время несовершеннолетний задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.