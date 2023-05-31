Почему важно следить, какую воду пьют дети

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Вода необходима для здоровья организма человека. Она обеспечивает нормальную работу пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, обменных процессов, нужна для здоровья зубов и почек. Особенно важно позаботиться о питьевом режиме детей школьного возраста, в период их активного роста и развития.

При этом самым главным является то, какую воду пьют дети. Иммунитет ребенка до конца не сформирован, а некачественная вода может легко его подорвать.

«Качество воды имеет важное значение», - подчеркивают специалисты пензенского Роспотребнадзора. На качество водопроводной воды влияет состояние водопроводной сети, которое не везде одинаково, отметили в ведомстве.

В Пензе живой считается вода из артезианского источника. Ее уникальность в том, что ее добывают с глубины 180 метров в экологически чистом районе. Артезианская вода «Ключ здоровья» богата микроэлементами, которые так нужны для здоровья детей. Воду регулярно проверяют в лабораторном центре ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». Примечательно, что состав ее не меняется независимо от сезона.

Купить артезианскую воду «Ключ здоровья» можно в киосках, которые располагаются рядом с жилыми массивами. Туда ее доставляют сразу после добычи из скважины. Заказать артезианскую воду можно через интернет-магазин Торнадо.

В Роспотребнадзоре напомнили: нельзя подменять воду компотами, морсами, чаем или другими напитками. С ними в организм поступают лишние углеводы. «Приучать ребенка утолять жажду водой следует с раннего возраста», - добавили в ведомстве. Позаботьтесь о том, чтобы и в школе у ребенка всегда с собой была бутылка чистой воды.