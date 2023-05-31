Пензенский ЖК «Ньютон»: честный бизнес-класс

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ЖК «Ньютон» - это жизнь в центре города. Всего в 8-10 минутах ходьбы – и вы на одной из главных улиц Пензы - Суворова

В шаговой доступности – финансово-экономический лицей, 2 детских сада, школа искусств, филармония, ККЗ, ТРК «Суворовский». Перечислять, что рядом, можно долго: район действительно удобный для жизни.

Фасады дома – из натуральных материалов высокой прочности. Это керамогранит и клинкерный кирпич из коллекции «Брик муле», которые устойчивы к ультрафиолету, перепадам температур. Такие материалы надежно защищают дом от неблагоприятных условий внешней среды, дарят жителям ощущение глубины, стабильности и благородства. Честный бизнес-класс для по-настоящему сильных людей.

Какие еще детали выделяют ЖК «Ньютон», расскажут менеджеры холдинга «Термодом». Звоните! Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик – ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации на https://наш.дом.рф.