В Пензе наградили победителей и участников детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

На конкурс поступили более 50 работ от мальчишек и девчонок со всей области. Возраст участников - от шести до 14 лет.

Члены жюри выбрали следующих победителей:

- девятилетняя Оля Грачева из пензенской школы №27;

- пятилетний Муратбек Абдырахманов из башмаковского детского сада «Колокольчик»;

- семилетний Максим Сычев из школы села Высокое Башмаковского района;

- 12-летняя Кира Орлова из наровчатской средней школы.

Грамоты и призы им вручил начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин. После церемония награждения для ребят выступили студенты факультета педагогики и социальных наук Пензенского государственного университета.