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НовостиСпорт31 мая 2023 11:28

В Пензе создан клуб любителей плавания для тех, кому за 50

Они занимаются дважды в неделю в ДВС «Сура»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Клуб был создан на базе центра «Активное долголетие». Как рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов, это уже второе объединение, созданное им: в прошлом году в центре открылся клуб любителей дартса.

Проведение занятий по плаванию стало возможным благодаря тому, что физкультурно-спортивное объединение «Урожай» получил грант в форме субсидии из регионального бюджета.

Занятия проходят бесплатно под руководством инструктора.