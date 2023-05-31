В Пензе создан клуб любителей плавания для тех, кому за 50

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Клуб был создан на базе центра «Активное долголетие». Как рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов, это уже второе объединение, созданное им: в прошлом году в центре открылся клуб любителей дартса.

Проведение занятий по плаванию стало возможным благодаря тому, что физкультурно-спортивное объединение «Урожай» получил грант в форме субсидии из регионального бюджета.

Занятия проходят бесплатно под руководством инструктора.