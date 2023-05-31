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НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:51

Житель Рузаевки, укравший детский велосипед из подъезда, предстанет перед судом

Двухколесный транспорт он продал знакомому за 500 рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Жительница дома на улице Горького в Рузаевке обратилась в полицию с заявлением о краже. 35-летняя женщина рассказала, что из подъезда пропал велосипед, принадлежащий ее ребенку. Стоимость транспорта составила около 12 тысяч рублей.

В ходе поисков по подозрению в краже был задержан 40-летний местный житель. Мужчина заявил, что в чужой подъезд зашел вместе с одним из жильцов. На одной из лестничных клеток он заметил велосипед и решил украсть его, а после продать.

Уголовное дело направлено в суд.