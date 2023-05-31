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НовостиОбщество31 мая 2023 9:06

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков находится с рабочим визитом в Перми

Спикер регионального парламента примет участие в LXVIII заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Кроме того, гости региона также посетят местные предприятия и примут участие в работе Ассоциации молодежных парламентов ПФО, в ходе которой будет рассмотрены аспекты самореализации в общественно-политической деятельности. Также участники обсудят подготовку к окружному форуму «iВолга 2023».

- В повестке пленарного заседания Ассоциации законодателей Поволжья — вопросы внедрения новых технологий в промышленность и презентация лучших практик комплексного развития сельских территорий в субъектах округа, – уточнил Вадим Супиков.

Планируется, что участие в работе примут полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.