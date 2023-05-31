В центре Пензы планируется ограничить продажу алкоголя с 10 по 12 июня

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Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пензы Ольга Жовтяк проинформировала собравшихся о планируемом ограничении продажи спиртного в местах проведения массовых мероприятий праздника.

10 июня с 14.00 до 23.00 торжества будут проходить в районе Юбилейной площади. Реализацию алкогольной продукции рекомендуют ограничить в 12 объектах торговли, расположенных на улицах Суворова, Пушкина и Бакунина.

11 июня планируется ограничение алкоголя, в том числе, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, напитков в стеклянной посуде с 8.00 до 16.00 в объектах розничной торговли, расположенных в квадрате на пересечении улиц Бакунина – Урицкого – Кураева – Володарского – Бакунина, а также объектах, прилегающих к Юбилейной площади. В зоне запрета – магазины шаговой доступности и крупных сетевых компаний.

12 июня с 8.00 до 23.00 – ограничения будут введены, как в центральной части города в вышеуказанном квадрате, так и в объектах, прилегающих к Юбилейной площади.

Всего под ограничение подпадает более 25 магазинов.

Как информирует пресс-служба администрации Пензы, проект постановления разработан в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних. В настоящее время документ находится на стадии согласования.