Арестованная в Сердобске женщина рассказала, как собиралась убить приятельницу в ее доме

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

После обвинений хозяйки в адрес подруги, якобы присвоившей ее деньги, злоумышленница схватилась за нож.

Взмахи ножом: бедро – шея больше походили на боевые удары, чем на шалости маникюрщицы.

Возможно, по этой причине следователь квалифицировал действия 38-летней женщины, как покушение на убийство.

Преступный умысел не был доведен до конца – пострадавшей своевременно оказали квалифицированную медпомощь, отмечает пресс-служба регионального СК.

Жительнице Сердобска предъявлено обвинение. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершении преступления и закрепление доказательственной базы.