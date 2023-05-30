Вадим Супиков провел выездной прием граждан

Житель избирательного округа №1, инвалид 2 группы, в течение трех месяцев не может получить жизненно необходимое ему лекарство. По данному обращению депутатский запрос будет направлен министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву.

Две просьбы о завозе песка на детские площадки на внутридворовой территории поступили от председателей уличных комитетов. По заданию депутата работы будут выполнены во второй половине июня.

На имя главы города Пензы Александра Басенко будет направлен депутатский запрос о включении улицы Авиационной в областном центре в программу БКАД на 2024 год. Заявитель сообщил, что дорога на данной улице находится в крайне неудовлетворительном состоянии, практически полностью разбита.

О паломнических поездках по святым местам Пензенской области шла речь в следующем обращении. Член Областного совета ветеранов, руководитель ансамбля «Рябинушка» попросила изыскать возможность предоставить группе паломников, большая часть которых пожилого возраста, автобус для поездки. Вадим Супиков заверил, что в избирательном округе № 1, как и каждый год, с июня по август будут организованы регулярные паломнические поездки, и желающие смогут принять в них участие.