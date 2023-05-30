В Пензе из-за испытаний на сетях отключили горячую воду на нескольких улицах

В зоне отключения находятся следующие дома:

- Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- Ангарская, 11;

- Зарубина, 19, 27;

- Измайлова, 58А, 58А корпус 1, 58А корпус 2, 58А корпус 3, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72А, 74, 76, 79, 81, 83;

- Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- Бумажников, 1, 3, 14/21;

- Парковой, 10;

- Тарханова, 10, 10В, 11, 13, 15;

- Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Также ограничение затронет корпус №2 школы № 77, детские сады № 4 «Мозаика», № 4 «Солнышко», № 57 филиал «Матрешка», «Детское и лечебное питание», физкультурно-оздоровительный комплекс «Маяк», поликлинику № 4, школу № 43, стоматологическую поликлинику № 3, детскую поликлинику № 4 и Театр юного зрителя.