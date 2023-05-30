Участковый из Городищенского района спас едва не утонувшего в реке мужчину-инвалида

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Майор полиции Николай Сладков, будучи на рабочем месте, получил информацию, что в реке неподалеку тонет мужчина. Участковый сразу же выехал туда.

И действительно, в воде неподалеку от берега был мужчина: ему удалось не утонуть к тому времени только благодаря тому, что он сумел уцепиться за корягу. Однако сил, чтобы добраться до земли, у гражданина уже не было. Уже потом полицейский узнал в нем местного жителя инвалида второй группы.

Участковый спустился по обрывистому берегу вниз, схватил мужчину и начал тянуть его на берег. После этого Николай Сладков позвал на помощь прохожего. Вместе они сумели отнести безопасное место и вызывать скорую помощь.

Пострадавший был госпитализирован, но сейчас его жизни ничего не угрожает.