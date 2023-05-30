Политолог Марков - о планировавших атаки БПЛА агентах СБУ

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Технология запуска беспилотников была следующая, предполагает Марков, - агенты СБУ могли снять какой-то склад в Подмосковье под видом бизнеса какого-то. Таких складов сотни, если не тысячи. Они на закрытой территории, туда можно привезти запчасти этих дронов, агенты их могли собрать там и рано утром сегодня запустить.

Посёлок Бенилюкс был выбран, поскольку находится в районе Новой Риги, Рублёвского шоссе.

Там много государственных резиденций...»

Поскольку большая часть дронов была сбита над Барвихой, не исключено, что главный удар был не по Москве.

Восемь беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву сегодня утром, сообщили в Минобороны РФ.

Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять дронов были сбиты в Подмосковье комплексом «Панцирь-С», отметили в ведомстве.