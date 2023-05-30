В Пензенской области Росгвардия проводит уничтожение изъятого оружия

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области, в воинской части Росгвардии (г. Заречный Пензенской области) проводится уничтожение оружия, которое было изъято правоохранительными органами при задержании преступников, у недобросовестных охотников и владельцев личного оружия, а также незаконно хранившегося оружия, сданного гражданами добровольно.

В течение нескольких дней было уничтожено более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия и 14 тысяч боеприпасов различного калибра.

Данное оружие установленным порядком принято от территориальных органов УМВД России по Пензенской и Саратовской области в 2023 году.

«Уничтожение оружия производится следующим образом. Военнослужащие, имеющие соответствующие подготовку и допуск, сперва отделяют от образцов пластиковые, деревянные и иные материалы. Металлические элементы деформируются до состояния полной непригодности на специализированных станках и прессах.

На данном этапе основная задача – исключить возможность восстановления комплектующих. Лом складируется, доставляется на промышленное предприятие, которое имеет лицензию на уничтожение оружия. Процесс уничтожения фиксируется на видеокамеру», – рассказал специалист территориального управления Росгвардии.

В ближайшее время разобранное оружие будет отправлено на переплавку в специализированную организацию. За переплавкой также будут следить представители Росгвардии.