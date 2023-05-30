Порезавшей ножом сожителя 24-летней жительнице Пензы грозит до двух лет лишения свободы

Во время конфликта злоумышленница схватилась за нож и нанесла телесные повреждения, чем причинила сожителю легкий вред здоровью.

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, участковые отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе установили причастную к совершению преступления местную жительницу 1999 года рождения.

Подозреваемая дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.